Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı

Giriş Tarihi: 4.05.2026 21:15

Bağcılar'da park halindeyken freni boşalan kamyon 6 otomobil ile 2 kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Olay sırasında yolda ve araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Molla Gürani Mahallesi Şehit Yılmaz Kağan Caddesi'nde bir su firmasına damacana su getiren Ercan A, 34 PFC 861 plakalı kamyonu iş yerinin önüne park etti. Burada iki gün park halinde kalan kamyonun bilinmeyen nedenle freni boşaldı.

8 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Harekete geçen ve yolda park halinde bulunan araçlara çarparak ilerleyen kamyon, bir kamyonet ile otomobili yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada, 6 otomobil ve 2 kamyonet ile kamyonda hasar oluştu. Olay sırasında yolda ve araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay anını anlatan esnaf Yasin Işık, freninin boşalması nedeniyle aracın aşağıya doğru kaydığını belirterek, "Araç kayarken 2 kamyonet ile 6 otomobile zarar verdi. Araçların içerisinde hiç kimse yoktu." dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
