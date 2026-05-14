Bağcılar’da günlük 5 bin kişilik dev aşevi açıldı

Bağcılar'da sosyal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir proje hayata geçirildi. Bağcılar Belediyesi, Türk Kızılayı ve Bağcılar Kaymakamlığı iş birliğiyle Mahmutbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan aşevi, düzenlenen törenle resmi olarak açıldı.

RAMAZAN'DA 60 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILDI

Toplam 3 bin metrekarelik alana kurulan merkez, modern teknik altyapısı ve günlük 5 bin kişilik yemek üretim kapasitesiyle İstanbul'un en büyük aşevlerinden biri oldu. 19 Şubat'ta faaliyetlerine başlayan merkez, Ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahiplerine hizmet verdi. Ramazan boyunca her gün bin kişiye iftar ve sahur ulaştırılan aşevinde toplam 60 bin öğün dağıtımı gerçekleştirildi. Yemekler sadece ihtiyaç sahiplerine değil, evinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlara da ulaştırılıyor.

"MESELE SADECE YEMEK DEĞİL, GÖNÜL ALMAK"

Açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerinin artık klasik yardım anlayışının ötesine geçtiğini söyledi. Türkiye'nin yaşlanan nüfusuna dikkat çeken Yılmaz, "Bugün artık aşevlerine gelip yemek sırasına girilen bir Türkiye yok. Biz yemeği vatandaşın ayağına götürüyoruz. Amacımız sadece karın doyurmak değil; özellikle tek başına yaşayan, kapısının çalınmasını bekleyen yaşlılarımızın halini hatırını sormak. Kapıyı çalan bir üniversite öğrencimiz veya Kızılay gönüllümüz, o büyüğümüze yalnız olmadığını hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

AFET DURUMUNDA KAPASİTE 100 BİN KİŞİYE ÇIKACAK

Aşevi merkezinin afet dönemleri için de kritik bir görev üstleneceğini belirten Yılmaz, tesisin teknik kapasitesine dikkat çekti. Yılmaz, "Burası normal zamanda günlük 5 bin kişiye yemek sunarken, muhtemel bir afet durumunda kapasitesini 100 bin kişiye kadar çıkarabilecek teknik donanıma sahip. 81 ilde 81 aşevi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İKİNCİ AŞEVİ DE GELİYOR

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise ikinci aşevinin müjdesini verdi. Yıldız, "Özellikle evinde yemek yapma imkanı olmayan yaşlılarımıza iftar ve sahur öğünlerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahmutbey'deki bu merkezimizin ardından ilçemizin diğer yakasında bulunan Demirkapı Mahallesi tarafına da bir aşevi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.