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Giriş Tarihi: 11.9.2022 03:55

Bağcılar'da iki aile birbirine girdi! Çok sayıda kişi gözaltında

Bağcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada sokakta silah sesleri yankılandı. Kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, polis çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı

DHA
Bağcılar’da iki aile birbirine girdi! Çok sayıda kişi gözaltında

Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi 820. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavgalı oldukları belirtilen 2 ailenin arasında yine gerginlik yaşandı.

Bazı aile fertleri 820. sokağa otomobille gelerek, kavgalı oldukları diğer ailenin yaşadığı binanın önünde havaya ateş açtı. Bu sırada evde bulunanlar da silahlarını alarak sokağa fırladı.

Havaya ateş açanlar sokaktan kaçarken, evden çıkanlar ise kaçanların arkasından silahla ateş etti. Olay sırasında şans eseri yaralanan ve ölen olmazken, taraflara ait otomobillerin zarar gördüğü öğrenildi.

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de sokaklarda önlem aldı. Olaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Bağcılar'da iki aile birbirine girdi! Çok sayıda kişi gözaltında
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