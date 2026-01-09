Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar'da kahvaltıda babasını katletmişti: Kan donduran cinayette yeni detaylar! 'Anne acil eve gel'
İstanbul’da kan donduran cinayet detaylarına SABAH ulaştı. Ramazan Tunç, sabah kahvaltısında tartıştığı babası Mustafa Tunç’u gözünden ve yüzünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan katil zanlısının, annesini arayarak “Anne, çok kötü bir şey yaptım, acil eve gel” dediği öğrenildi. 10 yıldır şizofreni tedavisi gören ve ilaçlarını almadığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunç ailesi Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşıyordu. 2 Ocak günü anne Havva Tunç (50) dışarıdayken, sabah saatlerinde baba Mustafa Tunç (55) ve oğlu Ramazan Tunç (31) beraber kahvaltı yapıyordu. Ancak henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ramazan Tunç, eline aldığı bıçakla babasına saldırdı.

BABASININ YÜZÜNE SALDIRDI

Baba Tunç, sol göz ve yüz bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından annesini arayan Ramazan Tunç, "Anne, çok kötü bir şey yaptım, acil eve gel" diyerek onu eve çağırdı. Bunun üzerine eve gelen ve şok geçiren anne, 112 Acil'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Mustafa Tunç'un saldırı anında hayatını kaybettiği belirlendi.

10 YILDIR ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Yapılan incelemede Ramazan Tunç'un 10 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü, baba Mustafa Tunç'un ise bir kargo firmasında çaycı olduğu öğrenildi. Akrabalarından alınan bilgilere göre, şüphelinin birkaç gündür psikolojik ilaçlarını almadığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

