Bağcılar’da kahvaltıda babasını katletmişti: Kan donduran cinayette yeni detaylar! ’Anne acil eve gel’

BABASININ YÜZÜNE SALDIRDI

Baba Tunç, sol göz ve yüz bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından annesini arayan Ramazan Tunç, "Anne, çok kötü bir şey yaptım, acil eve gel" diyerek onu eve çağırdı. Bunun üzerine eve gelen ve şok geçiren anne, 112 Acil'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Mustafa Tunç'un saldırı anında hayatını kaybettiği belirlendi.