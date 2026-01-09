Bağcılar’da kahvaltıda babasını katletmişti: Kan donduran cinayette yeni detaylar! ’Anne acil eve gel’

Tunç ailesi Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşıyordu. 2 Ocak günü anne Havva Tunç (50) dışarıdayken, sabah saatlerinde baba Mustafa Tunç (55) ve oğlu Ramazan Tunç (31) beraber kahvaltı yapıyordu. Ancak henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ramazan Tunç, eline aldığı bıçakla babasına saldırdı.
BABASININ YÜZÜNE SALDIRDI
Baba Tunç, sol göz ve yüz bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından annesini arayan Ramazan Tunç, "Anne, çok kötü bir şey yaptım, acil eve gel" diyerek onu eve çağırdı. Bunun üzerine eve gelen ve şok geçiren anne, 112 Acil'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Mustafa Tunç'un saldırı anında hayatını kaybettiği belirlendi.
10 YILDIR ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ
Yapılan incelemede Ramazan Tunç'un 10 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü, baba Mustafa Tunç'un ise bir kargo firmasında çaycı olduğu öğrenildi. Akrabalarından alınan bilgilere göre, şüphelinin birkaç gündür psikolojik ilaçlarını almadığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.