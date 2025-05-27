Bağcılar’da kurban pazarının gözdesi “Şampiyon” oldu! Kurban pazarları hijyenik ortamda alıcıları bekliyor

Kurban Bayramı'na 1 hafta kala pazarlarda hayvan satışları hızlandı. Bağcılar Belediyesi'nin Mahmutbey Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana kurduğu Kurban Satış Pazarı ve Kesim Alanı'nda da hareketli günler yaşanıyor. Kurban pazarına Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar kurbanlıklarını getirerek satışa sundular.

PAZARIN EN AĞIR TOSUNU 1 TON 150 KİLOGRAM İLE "ŞAMPİYON" OLDU

Pazar Satış Alanı'nda herkesin bütçesine uygun kurbanlık hayvanlar bulunuyor. Kurbanlık almak isteyenler, besiciler ile sıkı pazarlık içine giriyor. Kurban pazarının ilgi odağı ise Kars'tan gelen "Şampiyon" adlı tosun oldu. 1 ton 150 kilogram ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olma unvanını elinde bulunduran Şampiyon, 400 bin TL verecek olan alıcı bekliyor.

ULAŞIM AÇISINDAN EN MERKEZİ ALAN SEÇİLDİ

Kurban Bayramı öncesi temizlikten denetimlere kadar birçok alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Hizmetlerimizden biri de kurban satış ve kesim alanımız. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamdan alabilmesi ve kesebilmesi için güzel bir alan ayarladık. Özellikle ulaşım açısından çok merkezi bir noktada.Kurbanlık satın almak isteyen ve kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız çok rahat ulaşabilirler" dedi.

KAĞITHANE BELEDİYESİ KURBAN PAZARINI HİJYENİK HALE GETİRDİ

Kağıthane Belediyesi'nin Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kâğıthane'de kurulan kurban pazarında yapılan hijyenik temizlikle birlikte kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi viyadük altında kurulan Kurban satışı ve kesim yerinde toplamda; 57 adet büyükbaş ve 30 adet küçükbaş hayvan çadırı yer alıyor. Ayrıca kurban pazarında Tacirler için; duşa kabinler, tuvaletler, zabıta kontrol noktası, kantin ve mescit de bulunuyor. Kurbanlık alışverişinin yanı sıra pazaryerinde kurban kesimi de yapılabilecek. Kurban pazaryerinde toplamda beş adet kurban kesim konteyneri yer alıyor. Kurban kesimi Kağıthane Belediyesi'nin kontrolündeki uzman kasaplar tarafından hijyenik bir ortamda yapılacak.

Kâğıthane Belediyesi, ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanında insan ve hayvan sağlığı için düzenli olarak denetim, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kâğıthane Belediyesine bağlı ekipler alanda her gün yıkama, ilaçlama ve denetim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kağıthaneliler ayrıca Anadolu Caddesi viyadük altında kurulan kurban pazaryerinin yanı sıra; Çağlayan, Gürsel, Gazhane, Nurtepe ve Seyrantepe Pazar alanlarını da kurbanlıklarını kesmek için kullanabilecekler.