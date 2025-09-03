Bağcılar’da otel konseptiyle büyük vurgun: ’Karlı yatırım’ diyerek dolandırdılar!

"DİKKATLİCE SAHNELENMİŞ BİR İLLÜZYONDU"

Mağdur olan bir yatırımcı Alexev Lebedev ise mağduriyetini şu cümlelerle anlattı: "Merhabalar. Benim adım Alexev Lebedev. Eylül 2022'de İstanbul'da beş yıldızlı bir projeye yatırım yaptım. Şirket garantili yüksek getiriler vadetmesinden sonra ödeme yapmaya da başladılar. Dikkatlice sahnelenmiş bir illüzyondu. Fakat bilmediğim şey şuydu. Aslında bir sözleşmeleri yoktu ve kuralları kendileri koyuyorlardı. Sahipliğimin bir anlamı yoktu. Kendi dairemi kullanamıyorum. Kiralayamıyorum. Herhangi bir gelir elde edip satamıyorum. Beni gerçek olmayan bir varlığa mahkum ettiler. Bu bir yatırım fırsatı değil, para almak için tasarlanmış bir yapıydı. Sonra yasal işlem başlattım. Süreci oyalamak için kasıtlı olarak çalıştılar ve usül engelleri çıkardılar. Hatta sözleşmelerde kendi imzalarının geçersiz olacağını iddia ettiler. Bu bir iş anlaşması değil, hesaplanmış bir komplo"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı yatırımcılar avukatları aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına bugüne kadar yaklaşık 50 mağdur ve onları temsil eden 10 ayrı hukuk bürosunun yer aldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.