Bağcılar’da tüpgaz faciası

Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler Abdülaziz Malay (71), eşi Fatime Jabara (44), kızları Zehra Malay'ın (7) cansız bedeniyle karşılaşırken, diğer kızları Gülbahar Malay'ın (35) ağır yaralı olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.Facia önceki gün Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatima Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdülaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdülaziz Malay, Fatime Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.Ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Biz de araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler. Cemaatle birlikte her gün camiye gelirlerdi. Aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Anne, baba ve kız çocuğu öldü, diğer kızı da yoğun bakımda. Olayı tam bilmiyoruz" dedi. Zehirlenmenin tüpe bağlı aydınlatma cihazından kaynaklandığı değerlendiriliyor.