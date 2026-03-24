Bağcılar’da yangın tüpü dolum tesisinde gaz sızıntısı! 6’sı sağlık çalışanı 8 kişi zehirlendi

Bağcılar'da bugün saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 655. Sokak üzerinde bulunan bir yangın tüpü dolum tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı. İlk ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 6 kişilik sağlık ekibi, içeride bilinci kapalı halde bulunan 2 işçiye müdahale etmek için tesise girdi. Ancak sağlık personeli, içerideki yoğun gazdan etkilenerek fenalaştı.

YARDIMA GELEN SAĞLIKÇILAR DA ZEHİRLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye üst üste ekipler sevk edildi. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN), UMKE ve İtfaiye, Emniyet ve Zabıta birimleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanı, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenenlerin sağlık durumlarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

TESİS MÜHÜRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından çevre güvenliği üst seviyeye çıkarılırken, gaz sızıntısının yaşandığı iş yeri yetkililerce mühürlendi. Olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldı.