Bağdat Nerede? Bağdat Nereye Bağlı Ve Nerenin Başkenti?

Bağdat yıllar boyunca birden fazla devletin idaresi altına kalmış kadim bir şehirdir. Bağdat nereye bağlı? Konusunda araştırma yapıldığında bu tarihi bilgiler de mutlaka görülecektir. Peki ya Bağdat nerenin başkenti? Tarihi olarak büyük öneme sahip olan Bağdat şehri kendi içinde de çok fazla tarihi esere ve dokuya sahiplik yapmaktadır. Bağdat nerede? sorusuna sizler için yanıt verdik.

Bağdat Nerede?

İçeriğimizde yüzyıllardır pek çok medeniyeti bünyesinde barındıran Bağdat nerede? Sorusunun cevabını arayacağız. Tarihi önemi ile ön plana çıkan Bağdat nereye bağlı? Konusunda araştırma yapan bir kişinin öncelikle Bağdat hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bağdat, Batı Asya'nın en önemli şehirlerinden bir tanesidir.

Dicle nehrinin iki yakası üstüne kurulan Bağdat şehrinin ismi, Farsça'da "Tanrı" anlamında kullanılan "bag" ile verilmiş olan anlamını taşıyan "dad" yapılarının birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Yani anlam olarak Bağdat şehrinin isminin anlamı "Tanrı tarafından verilmiş olan" şeklinde çevrilebilir. Tarihteki önemi ile ve içerisinde barındırdığı tarihi eserler ve doku ile bilinen Bağdat'a Abbasîler zamanında barış kenti veya cennet şehri anlamında olan "Medinetu's Selam" adı verilmiştir.

Bağdat nereye bağlı sorusu en fazla merak edilen sorular arasındadır. 634 senesinde Müslümanlarca fethedilmiş olan Bağdat şehri, İslam coğrafyasının medeniyet alemi olarak kabul görmektedir. II. Dünya Savaşı'nın ardından petrolden elde edilen gelirin artışıyla birlikte siyasi ve ticari olarak büyüyen şehir, yaklaşık 400 sene Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında kalmıştır.

Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bağdat şehri; İslam aleminin tarihi ve ticari olarak merkezidir denebilir. Bağdat şehri geçmişte de bugün de Orta Doğu'nun en büyük şehirlerinden olmuş ve devamlı olarak ziyaretçilerin uğrak noktası olmuştur.

Bağdat Nerenin Başkenti?

Bağdat nerede sorusunun yanında en fazla merak edilenlerden biri de Bağdat nerenin başkenti? Sorusudur. Bağdat Irak'ın hem başkentidir hem de en büyük kentidir. Şehir bugünkü Irak'a başkentlik yapmadan önce İslam tarihi için çok büyük önem teşkil eden Abbasîlere birden fazla asır boyunca başkentlik yapmıştır.

Osmanlı'nın en görkemli dönemlerinde 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınmış olan şehir Osmanlılar döneminde devamlı olarak geliştirilmiş ve ihya edilmiştir. Lozan Antlaşması'na dek hukuken Osmanlı Devleti'nin idaresi altında olan Irak 23 Ağustos 1921 tarihinde bir krallık haline geldi ve bu krallığın merkezi yapıldı.