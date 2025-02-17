Haberler Yaşam Haberleri BAGFAŞ'a 1.3 Milyon TL ceza! Çevreyi kirletmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 17.2.2025 16:33 Son Güncelleme: 17.2.2025 16:46

BAGFAŞ'a 1.3 Milyon TL ceza! Çevreyi kirletmeye devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezasına çarptırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, fabrikanın emisyon salınımında ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, fabrikanın deniz kirliliği konusunda da tehlike oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
BAGFAŞ’a 1.3 Milyon TL ceza! Çevreyi kirletmeye devam ediyor

Özellikle müsilaj krizi döneminde Marmara Denizi'ne saldığı atıklarla gündeme gelen BAGFAŞ, sanayi atıklarının denize deşarj edilmesi konusunda yine mercek altında. Fabrikanın denize bırakılan atıkları, su ekosistemini ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. Daha önce defalarca gündeme gelen kirlilik sorununa rağmen, yapılan denetimler fabrika faaliyetlerinin çevreyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini ortaya koydu.

DAHA ÖNCE FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU, ŞİMDİ YİNE CEZA YEDİ

BAGFAŞ, Haziran 2021'de Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yapılan incelemeler sonrası çevre yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle kapatılmıştı. Ancak geçen süre zarfında fabrika, hava ve deniz kirliliği konusundaki sorunlarını çözmek yerine, yeni cezalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

HAVAYI DA KİRLETMEYE DEVAM EDİYOR

Deniz kirliliğinin yanı sıra, fabrikanın bacalarından yükselen sarı, gri ve siyah dumanlar çevre açısından bir başka tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Kimyasal içerikli olduğu öne sürülen bu dumanlar, havadaki kirliliği artırırken, bölgedeki ekosisteme zarar veriyor. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, Marmara Denizi'nin geleceği için daha sıkı önlemler alınması gerekip gerekmediği sorusu bir kez daha gündeme geldi.

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BAGFAŞ'a 1.3 Milyon TL ceza! Çevreyi kirletmeye devam ediyor
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