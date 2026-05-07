Bağımlı değil, özgür ol

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir projeye imza atıldı. Akçaabat Belediyesi ile Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele – Özgür Ol, Bağımlı Değil" Türkiye Geneli Liseler Arası Afiş Tasarımı Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programa; çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 68 eserin başvurduğu yarışmada gençler, bağımlılıkla mücadele konusundaki duyarlılıklarını sanat yoluyla ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üç eser ve üç mansiyon ödülü belirlenirken, 30 eser de sergilenmeye değer bulundu. Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bağımlılıkla mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, gençlerin sanat aracılığıyla verdiği mesajların umut verici olduğunu söyledi.

