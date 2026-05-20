Bağımlı ve psikolojik sorunlu

Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki gün 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan Metin Öztürk'ü (37) yakalamak için 40 polis özel harekât, 75 komando, 26 jandarma özel harekât, 10 asayiş timi, 4 JASAT timi, 4 trafik timiyle operasyon düzenlendi. Jandarma insansız keşif uçağı ve Hava Kuvvetleri'ne ait bir Akıncı insansız hava aracının da kullanıldığı operasyonda, dün sabah saatlerinde saldırganın Tarsus'a bağlı kırsal Çokak Mahallesi'ndeki Dardalı mevkiinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan Öztürk, kendi yaşamına son verdi. Saldırganın psikiyatrik sorunlarının bulunduğu, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu, bu nedenlerle defalarca tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Saat 13.52 ile 18.39 arasında 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı saldırının da detayları ortaya çıktı. Saldırgan ilk olarak, bir yıl önce çalıştığı Tarsus'a bağlı kırsal Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantaya gitti. Burada, çalıştığı dönemden kalan alacağını vermediği öne sürdüğü işyeri sahibi Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldüren saldırgan, 20 kilometre ilerideki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda TIR şoförü Gökay Selfioğlu'nu tabancayla vurarak, Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Ardından 25 kilometre uzaklıktaki Çamlıyayla ilçesine bağlı kırsal Darıpanarı Mahallesi'ne giden saldırgan, eski eşi Arzu Özden'i öldürdü. Daha sonra 22 kilometre mesafedeki Tarsus'a bağlı kırsal Karakütük Mahallesi'ne dönüp çoban Yusuf Emre Oktay'ı katletti. Soruşturma için 7 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Katledilenlerden 5'i Tarsus'ta, TIR şoförü Gökay Selfioğlu ise Niğde'de toprağa verildi.

ANAOKULUNDAN ALDIĞI OĞLUYLA EVE GİDİYORDU

Darıpınar Mahallesi'nde toprağa verilen Arzu Özden'in katille 2 yıl evli kalıp boşandığı ve ardından 2. evliliğini yaptığı bu evliliğini de sonlandırdıktan sonra baba ocağına döndüğü öğrenildi. 2 ay önce babasını kaybeden ve annesiyle birlikte yaşayan Arzu Özden'in, olay sırasında 2. evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Miraç'ı anaokulundan aldığı ve 50 metre ilerideki evlerine girdikleri sırada yanlarına gelen Metin Öztürk tarafından katledildiği ortaya çıktı. Minik Miraç'ın koşup eve saklandığı öğrenildi.