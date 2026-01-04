Bağımlılığa karşı genel seferberlik

SON yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de artan uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı, gençliği tehdit altına alırken ekonomiye de büyük zarar veriyor. Genç ölümler ve ekonomideki kara deliklerle mücadele için yeni bir dönem başlatıldı. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" sloganıyla topyekün mücadele yürütülecek. Mücadelenin eğitim ayağında ise okul sıraları ve internet ağları mercek altına alınıyor. Öğretmenlerin bağımlılıkla mücadele konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla kapsamlı eğitimler düzenlenirken, okullardaki rehber öğretmen sayısı da hızla artırılacak.