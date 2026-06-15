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Giriş Tarihi: 15.06.2026

Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
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Yeşilay tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 13'üncü Geleneksel Bisiklet Turu, yurtta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için pedal çevirdi. Konya ve Afyonkarahisar'da da Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Yeşilay Konya Şubesi'nin önünde bir araya gelen bisikletlilerin şehir turu, Panorama Müzesi'nde sona erdi. Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, kentin 635 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet altyapısına sahip olduğunu söyledi. Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ile Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.
#AFYONKARAHİSAR #YEŞİLAY

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Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler
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