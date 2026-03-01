Bağımlılıkla ‘aile odaklı’ mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılını alkol, sigara, madde, kumar gibi bağımlılıklara karşı "Bağımsızlık Yılı" ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bağımsızlık yılı için tüm Türkiye'de hayata geçirilecek projeyi Batman'da başlattı. "Bağımlılıkla Mücadelede Bütüncül Aile ve Toplum Modeli Projesi", bireyin, sağlığının yanı sıra eğitimi, aile bütünlüğü, mahalle huzuru, kamu düzeni gibi geniş bir alanda yaşamını etkileyen bağımlılıkla mücadeleyi kapsıyor.



HANE HANE BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİ



Bilişim altyapısı: Vaka tespiti, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum ve istihdam süreçleri tek bir kanaldan yürütülüyor.

Saha çalışması: Valilik koordinasyonunda oluşturulan ekipler, haneleri ziyaret ederek vakalarla doğrudan temas kuruyor.

Bireysel destek planı: Evde yaşayan her ferdin durumu ayrı ayrı ele alınarak uygun destek planı oluşturuluyor.

Sosyoekonomik destek: Hanedeki yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç bireylerin hizmetlere erişimi sağlanıyor.

İstihdam garantisi: Meslek edindirme ve iş garantili eğitimler verilerek hanelerin ekonomik dayanıklılığı artırılıyor.

Koruyucu hizmetler: Mahalle bazlı eğitimlerle farkındalık artırılıyor.