Bağımlılıktan kurtuldu başkalarına ışık olacak

Antalya'da 34 yıl madde bağımlısı olan Sinan Tip (48), Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştıktan sonra bağımlılıktan kurtuldu. Bu süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlatan Tip, "Tedavi gördüm. Mücadelemi 1 yıl önce kazandım. Dernekle bağlantılı akademiye seçilmek istedim. Buradaki eğitimlerin ardından bağımlılıkla mücadele eden diğer hastalara fiziki ve psikolojik yardımda bulununacağım" dedi. 13 yaşında bir havesle başladığı uyuşturucunun kendisine ne kadar büyük bir zarar verdiğini söyleyen Tip "Bağımlı olduğunuz zaman madde beyninizi zayıflatıyor, kalbi köreltiyor. Doğru düzgün kararlar alamıyorsunuz, algılar kapanıyor. Madde kullanan kişi çevresindeki her şeye ve herkese zarar verebilme potansiyelinde. Çünkü onun tek amacı madde bulmak ve bunu bulamadığı anda gözleri onu bulmaktan başka hiçbir şey görmüyor. Bağımlılara söylemek istediğim tek şey şu: 'Hayatını mahvedip bu yükü gerçekten çekmeye razı mısın?' Tanıştığım dernek aracılığıyla buradaki gerekli eğitimlerimi tamamlayıp diğer bağımlı kardeşlerimin elinden tutmak istiyorum. Şu anda bunu kutsal bir görev olarak görüyorum" dedi.