Bağımsız belediye başkanı, AK Parti’ye geçti

Dün AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığına giderek üyelik başvurusunu yapan Kara, talebini İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu'ya iletti. Törende ayrıca Seçim İşleri Başkanı Mustafa Zülfikaroğlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Yalçın da hazır bulundu. AK Parti'ye dönüş sürecinde il teşkilatında samimi bir atmosfer yaşanırken, Kara'nın rozetinin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Kara: "Bizim yerimiz AK Parti'dir"

AK Parti'ye yeniden katılma kararını değerlendiren Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "AK Parti, bizim siyasi yolculuğumuzun başladığı, her kademesinde görev aldığımız bir siyasi teşkilattır. Yıllar içinde gençlik kollarından ana kademeye, il başkan yardımcılığından seçim koordinasyon merkezine kadar partimizin her görevinde bulunmaya gayret ettim. 2024 seçim sürecinde adaylığım nasip olmadı ama milletimizin desteğiyle Şiran Belediye Başkanı seçildim. Bugün yaptığımız istişarelerin ardından yeniden AK Parti çatısı altında memleketimize hizmet etme kararı aldım. Bundan sonra da Şiran'ımız için, Gümüşhane'miz için, partimizin vizyonuna uygun şekilde gayret göstermeye devam edeceğiz."

Abdulbaki Kara'nın AK Parti'ye katılmasıyla ile birlikte AK Parti'nin Gümüşhane'deki belediye sayısı da 4'e yükselmiş olacak.