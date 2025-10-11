Uzmanlara göre sağlıklı bir mikrobiyomu korumak; sindirimi düzenlemek, kronik hastalıkları önlemek ve daha uzun yaşamak için kritik öneme sahip. Lisanslı diyetisyen ve beslenme uzmanı Karen Corbin, The Washington Post'a "Bağırsak mikroorganizmalarına iyi bakarsanız, onlar da size iyi bakar" diyor. Bunu yapmamak, sağlık üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir ve kalp hastalığı, kanser ve diyabet riskini artırabilir. İşte bağırsaklara iyi gelen 4 besin: Yulaf ezmesi, lahana turşusu, orman meyveleri, patates.