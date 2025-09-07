İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Alihan Kuzucuk, 2 yaşında yakalandığı ölümcül kas hastalığı DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ile 14 yıldır mücadele ediyor. Yurtdışında uygulanan ve umut vadeden tedavi için 2 milyon 900 bin dolara ihtiyaç duyan aile, İzmir Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattı. Ancak yaklaşık bir yıldır süren kampanyada hedeflenen tutarın sadece yüzde 4'üne ulaşılabildi.Tedavinin Dubai'de gerçekleştirileceğini belirten aile, maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle destek çağrısında bulundu. Anne Kübra Kuzucuk, "Alihan'ın tedavisi artık var, ama Alihan'ın zamanı yok. Alihan'a bağış yapılmazsa tedavi olamayacak. Lütfen yardım edin. DMD değil, Alihan kazansın," diyerek yetkililere ve hayırseverlere seslendi. Alihan ise, "2 yaşından beri mücadele ediyorum. Umut Dubai'den doğdu. Bu yolda sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum," ifadelerini kullandı. Destek olmak isteyenler, İzmir Valiliği onaylı kampanyaya bağışta bulunarak Alihan'ın hayatında fark yaratabilir.