Bağlılık Aslı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bağlılık Aslı bu akşam TV’de ilk kez!

Bağlılık Aslı filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severlerin ilgisini çekiyor. ATV'de yayınlanacak olan yapımın başrollerini: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt paylaşıyor. İşte Bağlılık Aslı filmi konusu ve oyuncuları

BAĞLILIK ASLI FİLMİ KONUSU NE?

Bağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

BAĞLILIK ASLI OYUNCULARI

Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt