Bahama-Türkiye hattında 300 milyon dolarlık bahis vurgunu! Futbol dünyasından ünlü isimlerle yakın ilişkiler

YATIRIM KARARI ALINDI

Ritz-Carlton otelleri, Paramount Tiyatroları, Royal Victoria Hastanesi gibi sayısız yatırımı bulunan ve kökleri 1908 yılına dayanan Bahama Milletler Topluluğu merkezli Holdun Family Office şirketinin Ceosu Brendan Holt Dunn, projeye Holdun İnovasyon ve Teknoloji Fonu üzerinden yatırım yapma kararı aldı. Fonun, geliştirilen formülü kullanarak açtığı bahis siteleri, milyarlarca doların döndüğü bahis pazarında kısa sürede büyük ilgi görünce, yatırımcıların iştahını kabarttı. Falcon V, MGFO-P ve Rothwell Derivatives gibi dev şirketler fona yüksek miktarda para aktardı.

(Ortadaki) Breel Embola

FON, İFLASINI AÇIKLADI

Ancak merkezi İsviçre'de bulunan Holdun İnovasyon ve Teknoloji Fonu, Temmuz 2024'te algoritmanın veri bilimcileri tarafından inceleneceğini, bu nedenle taşınma kararı aldığını duyurdu. Kısa süre sonra da şirketin kapısına kilit vurulurken, yöneticilerine de hiçbir şekilde ulaşılamadı. Bu gelişme şirketin borsa da ciddi değer kaybetmesine neden oldu. Fon, kısa bir süre sonra tüm yatırımlarını durdurarak Bahamalar Yüksek Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı.

PARALARIN TÜRKİYE'YE AKTARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine yatırımcılar, 29 Temmuz 2025'te, fonun faaliyetlerini ve geri ödeme taleplerinin neden karşılanmadığını araştırmak üzere özel bir dedektif şirketiyle anlaştı. Dedektifler, Bahama-İsviçre-Türkiye hattında yaptıkları araştırmada 300 milyon doların, kurulan başka bahis siteleri aracılığıyla İsviçre'de doğup büyüyen ve orada yaşayan Hells Angels üyesi Özkan Özdemir tarafından Türkiye'de paravan bir şirkete aktarıldığını belirledi.

Özkan Özdemir - Necati Arabacı



TUTUKLANDI

Dedektifler yaptıkları araştırmada Özkan Özdemir'in Cehennem Melekleri (Hells Angells) kurucusu Necati Arabacı ve İsviçre Milli Takım oyuncuları ile yakın ilişkileri olduğunu ortaya çıkardı. Özdemir'in, İsviçre Milli Takımı eski Teknik Direktörü Murat Yakın, milli futbolcular Breel Embola ve Granit Xhaka'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasından ünlü isimlerle yakın ilişkisi olduğu da ortaya çıktı.