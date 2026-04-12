Bahar bereketi barajları doldurdu
Giriş Tarihi: 12.04.2026

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Türkiye genelinde mart ayı sonundan itibaren etkisini artıran sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri, büyükşehirlerin baraj rezervlerinde artışa sebep oldu. Nisanın ilk haftası itibarıyla İstanbul'da doluluk oranı yüzde 70 sınırına dayanırken Ankara ve İzmir'de de yükseliş trendi sürüyor. Yağışlar, tarımsal kuraklık riskini büyük ölçüde azalttı. Özellikle kar erimeleri barajların "yeraltı besleme" kapasitesini artırdı. İSKİ'nin 10 Nisan 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 69.85 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 40'lara kadar gerileyen rezervler, bu yıl güven verici bir noktaya ulaştı. Ömerli Barajı: %92,20, Elmalı Barajı: %92,37, Darlık Barajı: %85,90, Terkos Barajı: %55,94 oranında doldu. Ankara'da ise toplam baraj doluluğu yüzde 38.43 seviyesine ulaştı. İzmir'de Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 50'yi aştı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
