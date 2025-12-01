Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? 2 Aralık 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm tarihi

Bahar'ın zorlu yaşam mücadelesini ve uyanış hikayesini anlatan Bahar dizisi bu akşam var mı yok mu 2 Aralık itibarıyla yanıt arıyor. Show TV'de başlayan yeni yayın dönemiyle birlikte dizinin yayın gününde önemli bir değişiklik yapıldı. İzleyiciler, Show TV yayın akışında diziyi göremeyince büyük bir merak içine girdi. Artık yeni yayın gününde izleyicisiyle buluşacak olan Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte, tüm sorularınızın yanıtı: