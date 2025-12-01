Haberler Yaşam Haberleri Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok? 2 Aralık 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 1.12.2025 22:38

Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok? 2 Aralık 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Show TV'nin salı akşamları izlenen dizisi Bahar bu hafta var mı yok mu sorusuyla araştırılıyor. 2 Aralık 2025 Salı günkü Show TV yayın akışı ile takip edilen diziye dair merak edilenler yanıt buluyor. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, 61. bölüm neden yok? İşte, dizinin yeni yayın günü ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğine dair yanıtlar:

Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok? 2 Aralık 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar'ın zorlu yaşam mücadelesini ve uyanış hikayesini anlatan Bahar dizisi bu akşam var mı yok mu 2 Aralık itibarıyla yanıt arıyor. Show TV'de başlayan yeni yayın dönemiyle birlikte dizinin yayın gününde önemli bir değişiklik yapıldı. İzleyiciler, Show TV yayın akışında diziyi göremeyince büyük bir merak içine girdi. Artık yeni yayın gününde izleyicisiyle buluşacak olan Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte, tüm sorularınızın yanıtı:

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında 2 Aralık Salı günü yayımlanmayacak. Dizinin yeni bölmü öncesi yayın gününde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

BAHAR NEDEN YOK?

61. bölüm ile beklenen Bahar dizisi artık pazar akşamları yayımlanacak. Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi salı günü yayımlanan diziler arasına girdi ve Bahar'ın eski yayın gününe yerleşti. Buna göre bu hafta pazar günü Bahar yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 2 ARALIK 2025

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Rüya Gibi

22:30 Rüya Gibi

01:15 Rüya Gibi

03:30 Veliaht

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü ekranlarda olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok? 2 Aralık 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz