Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok? 2 Aralık 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar'ın zorlu yaşam mücadelesini ve uyanış hikayesini anlatan Bahar dizisi bu akşam var mı yok mu 2 Aralık itibarıyla yanıt arıyor. Show TV'de başlayan yeni yayın dönemiyle birlikte dizinin yayın gününde önemli bir değişiklik yapıldı. İzleyiciler, Show TV yayın akışında diziyi göremeyince büyük bir merak içine girdi. Artık yeni yayın gününde izleyicisiyle buluşacak olan Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte, tüm sorularınızın yanıtı:
Bahar dizisi Show TV ekranlarında 2 Aralık Salı günü yayımlanmayacak. Dizinin yeni bölmü öncesi yayın gününde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Bahar yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü ekranlarda olacak.