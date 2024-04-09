Haberler Yaşam Haberleri Bahar bugün var mı yok mu, neden yok? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte yayın tarihi
Giriş Tarihi: 9.4.2024 00:07 Son Güncelleme: 9.4.2024 00:08

Bahar bugün var mı yok mu, neden yok? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte yayın tarihi

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. Normalde 9 Nisan 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi Show TV yayın akışında yer almıyor. Bu noktada Bahar 9. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bahar bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 9 Nisan Show TV yayın akışı ile dizinin son bölümünden detaylar.

Bahar bugün var mı yok mu, neden yok? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte yayın tarihi

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm var mı yok mu, neden yok kontrol ediliyor. Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatıldığı sevilen dizinin yayın günü sorgulanıyor. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, Bahar yeni bölüm tarihi.

BAHAR DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?

Show TV akışında yer alan bilgiye göre 9 Nisan 2024 Salı günü Bahar dizisinin yayın saatinde yeni bölüm yerine özel bölüm ekrana gelecek.

Bu hafta bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV dizisi Bahar 16 Nisan Salı 20.00'de Show TV'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2024

18.45- Show Ana Haber

20.00- Bahar Özel Bölüm

23:15- Sandık Kokusu- Tekrar

02-15- Kızılcık Şerbeti- Tekrar

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.

Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla'yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren'in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

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Bahar bugün var mı yok mu, neden yok? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte yayın tarihi
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