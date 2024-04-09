Bahar bugün var mı yok mu, neden yok? 9 Nisan 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte yayın tarihi

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm var mı yok mu, neden yok kontrol ediliyor. Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatıldığı sevilen dizinin yayın günü sorgulanıyor. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, Bahar yeni bölüm tarihi.
BAHAR DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?
Show TV akışında yer alan bilgiye göre 9 Nisan 2024 Salı günü Bahar dizisinin yayın saatinde yeni bölüm yerine özel bölüm ekrana gelecek.
Bu hafta bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 NİSAN 2024
18.45- Show Ana Haber
20.00- Bahar Özel Bölüm
23:15- Sandık Kokusu- Tekrar
02-15- Kızılcık Şerbeti- Tekrar
BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.
Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla'yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren'in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!