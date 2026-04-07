Haberler Yaşam Haberleri Bahar cinayetini çözmek için özel ekip kuruldu
Giriş Tarihi: 7.04.2026

MURAT KARAMAN
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Barajı'nda 8 yerinden bıçaklanmış halde cesedi bulunan Bahar Aksüt'ün (24) katilinin bulunması için özel ekip kuruldu. 28 Mart'ta kaybolan Bahar Aksüt'ten acı haber gelmişti. Çalıştığı pavyondaki arkadaşlarının kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Önceki gün Kürebeli Barajı'nda fotoğraf çektirmeye giden bir grup tarafından cesedi bulunan genç kadının katilinin bulunması için jandarma ekipleri yeniden harekete geçti. Bahar'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için jandarma bünyesinde kurulan özel ekip ilçede geniş çaplı çalışmalara başladı. Bahar'ın iş arkadaşları da tek tek ifade verirken, genç kadının kaybolduğu gün geçiş güzergâhlarındaki güvenlik kameraları titizlikle inceleniyor.

