Bahar dalları karlar altında

Giriş Tarihi: 3.05.2026

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
SERKAN ATICI
Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yozgat ve Amasya başta olmak üzere birçok ilde mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.Yozgat'ta önceki gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Mayıs ayında yağan kar kent merkezini beyaza bürürken çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Amasya'nın yüksek kesimlerinde de dağlar beyaza büründü. Baharın ortasında gelen "kar sürprizi", sıcaklığın da aniden düşmesine neden oldu. Bazı köylerde evlerin çatıları kar örtüsüyle kaplandı.
#YOZGAT #AMASYA

