Bahar İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden İlkbaharla İlgili Sözler

Çiçeklerin renk vermeye başladığı bahar mevsimi, güzel kokularla da kendisini fark ettirir. Kasvetli havalardan kurtulmanın ve yazın yaklaşmasının habercisi olan bahar mevsimi; pek çok şarkıya, kitaba, şiire konu olmuştur. O yüzdendir ki bahar ile ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden ilkbaharla ilgili sözler oldukça etkileyicidir.

Bahar İle İlgili Sözler

Geçmişten günümüze bahar hakkında pek çok söz söylenmiştir. Baharla ilgili en güzel sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Her bahar biraz daha aşık olurum.

Bahar geldi mi içim cıvıl cıvıl olur, ayrı bir neşe yüklenir bünyeme.

Durup bakıyorum açan çiçeklere, bahar mı gelen mutluluk mu yoksa?

İçimi ısıtan şu güneş, ciğerlerime dolan bu koku… Bahar gelmiş belli…

Rengarenk çiçekler gibiyim şu günlerde, ben de biraz baharım.

Yazarlardan ve Şairlerden Bahar İle İlgili Sözler

Bahar mevsimi pek çok şiire ve kitaba konu olmuştur. Şairlerin ve yazarların kalemlerine değen bahar ile ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Biraz mavi, biraz bahar, biraz sessizlik, biraz deniz konusu, biraz huzur lazım... – Songül Ünsal

İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşanmaya değer... Ne olursa olsun. – Sabahattin Ali

Ey ilkbahar! Sen ona yazdığım bir mektupsun. – Victor Hugo

İnsanların düşünceleri yavaş yavaş ve zorla, kar ve buz altından çıkan taze, yeşil ilkbahar çimeni gibidir. Duyguları, iyi niyetleri mahvolan insan kaosunun delikleri arasından zorla çıkıyor. - Grigory Petrov

İlkbahar planların ve niyetlerin zamanıdır. – Lev Tolstoy

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı, kırlara yayılan ilkbahar gibi. - Sabahattin Ali

Ünlü Düşünürlerden İlkbaharla İlgili Sözler

Ünlü düşünürlerin birbirinden güzel ilkbaharla ilgili sözleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: