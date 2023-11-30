Bahar İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden İlkbaharla İlgili Sözler

Çiçeklerin renk vermeye başladığı bahar mevsimi, güzel kokularla da kendisini fark ettirir. Kasvetli havalardan kurtulmanın ve yazın yaklaşmasının habercisi olan bahar mevsimi; pek çok şarkıya, kitaba, şiire konu olmuştur. O yüzdendir ki bahar ile ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden ilkbaharla ilgili sözler oldukça etkileyicidir.
Geçmişten günümüze bahar hakkında pek çok söz söylenmiştir. Baharla ilgili en güzel sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Her bahar biraz daha aşık olurum.
Bahar geldi mi içim cıvıl cıvıl olur, ayrı bir neşe yüklenir bünyeme.
Durup bakıyorum açan çiçeklere, bahar mı gelen mutluluk mu yoksa?
İçimi ısıtan şu güneş, ciğerlerime dolan bu koku… Bahar gelmiş belli…
Rengarenk çiçekler gibiyim şu günlerde, ben de biraz baharım.
Bahar mevsimi pek çok şiire ve kitaba konu olmuştur. Şairlerin ve yazarların kalemlerine değen bahar ile ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Biraz mavi, biraz bahar, biraz sessizlik, biraz deniz konusu, biraz huzur lazım... – Songül Ünsal
İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşanmaya değer... Ne olursa olsun. – Sabahattin Ali
Ey ilkbahar! Sen ona yazdığım bir mektupsun. – Victor Hugo
İnsanların düşünceleri yavaş yavaş ve zorla, kar ve buz altından çıkan taze, yeşil ilkbahar çimeni gibidir. Duyguları, iyi niyetleri mahvolan insan kaosunun delikleri arasından zorla çıkıyor. - Grigory Petrov
İlkbahar planların ve niyetlerin zamanıdır. – Lev Tolstoy
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı, kırlara yayılan ilkbahar gibi. - Sabahattin Ali
Ünlü düşünürlerin birbirinden güzel ilkbaharla ilgili sözleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan kalpleri üzen taş oldun. Bir tecrübe et; bir zamanda toprak ol. - Hz. Mevlana
Geç gelen bir bahar asla aldatmaz. - Çin Atasözü
Umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir içinde kar da yağar fırtınada kopar ama çiçekler açmaya hep devam eder. - Hz. Mevlana
Bir çiçeği katledebilirsiniz ama baharı asla! - Ernesto Che Guevara
Her kışın yüreğinde titreyen bir ilkbahar vardır. Her gecenin örtüsünün arkasında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. - Halil Cibran