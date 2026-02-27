Haberler Yaşam Haberleri BAHAR KAPIDA! Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? Sıcaklıklar artıyor!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:38

BAHAR KAPIDA! Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? Sıcaklıklar artıyor!

Kış mevsiminin sona erdiğini gösteren üçüncü cemre için geri sayım başladı. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını ve soğuk günlerin etkisinin azalacağını belirtiyor. Bu doğa olayı, baharın kendini hissettirmesi açısından önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Baharın ilk işaretlerinden biri olan üçüncü cemre, kış boyunca süren soğuk havayı yumuşatacak. Sıcaklık artışıyla birlikte günlük yaşamda değişiklikler hissedilecek, doğada ise canlanma gözlemlenecek. Üçüncü cemre, baharın gelişini ve soğuk günlerin son bulduğunu gösteren önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

Halk takvimine göre cemreler, kışın sona yaklaşıldığını simgeler ve birer hafta arayla düşer. İnanca göre bu süreç, kasım günlerinin 100. gününden birkaç gün sonra başlar.

2026 yılında ilk cemre

  • 19–20 Şubat'ta havaya düştü.
  • İkinci cemre 26–27 Şubat'ta suya,
  • üçüncü cemre ise 5–6 Mart'ta toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Halk takviminde cemre düşmesi, kışın hükmünü yavaş yavaş kaybedip baharın kapıyı çalmasının sembolik anlatımıdır. Cemre, gözle görülmeyen ama etkisi hissedilen bir sıcaklık artışı olarak kabul edilir.

Cemre" kelimesi Arapça kökenli olup "kor" ve "ateş" anlamına gelir. Eski inanışlara göre ise cemre ateşten bir parça gibidir; düştüğü yeri ısıtır, donu çözer, doğayı harekete geçirir.

Halk takvimine göre cemreler yedişer gün arayla düşer ve bu sıra tesadüf değildir. Önce hava ısınır, ardından sular çözülür, en son toprak canlanır. Bu düzen, doğanın uyanışındaki doğal döngüyü temsil eder. İlk cemrenin havaya düşmesiyle ayazın kırıldığına, ikinci cemrenin suya düşmesiyle buzların çözüldüğüne, üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle de ekim-dikim vaktinin yaklaştığına inanılır.

Cemre düşmesi, köylü ve çiftçi için sadece mevsimsel bir inanış değil; aynı zamanda tarımsal takvimin başlangıç işaretidir. Hayvanların meraya çıkarılması, toprağın sürülmesi ve bahar hazırlıkları cemrelerle birlikte planlanır. Bu yönüyle cemre, halk takviminde doğayla kurulan kadim bağın ve mevsimleri okuma geleneğinin en güçlü simgelerinden biri olarak yer alır.

