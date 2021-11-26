Bahar öğretmenin 5 yaşındaki kuzeni de hayatını kaybetti

Akhisar'dan Gördes ilçesine giden Musa Zeybek (19) yönetimindeki 45 HA 9096 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki elektrik direğine çarptı. Savrulup karşı şeride geçen kamyonet, M.Y. (37) yönetimindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Musa Zeybek ile kardeşi Osman Zeybek (16) ve amcasının kızı Özge Fatma Zeybek (5) yaralandı. Akhisar'daki Dağdere İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan ablası Bahar Zeybek ise yaşamını yitirdi.