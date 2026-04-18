Bahar temizliğinde gizli tehlike

Baharın gelmesiyle evlerde dip köşe temizlik için hazırlıklar başladı. Ancak bu noktada pek çok kişinin yaptığı hata var ki geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor; deterjanları birbirine karıştırmak... "Daha iyi temizler" düşüncesiyle birbirine karıştırılan deterjanlar, fark edilmeden zehirli gazlara dönüşebiliyor. Özellikle çamaşır suyu ve asit içeren ürünlerin birlikte kullanımı, akciğerlerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

ZEHİRLİ GAZA DÖNÜŞÜYOR

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Asım Kalkan, "Çamaşır suyu özellikle asidik bir maddeyle karıştığı zaman klor denilen gaz ortaya çıkar. Klor, inanılmaz zehirlidir. Birinci Dünya Savaşı'nda insanları klor gazıyla zehirlediler; işte bu kadar tehlikeli bir gaz. Yine çamaşır suyunu diğer amonyak içeren temizlik maddeleriyle karıştırırsanız da kloramin denilen bir gaz ortaya çıkar. Bunların hepsi solunum sistemine çok zararlı" dedi. Deterjan zehirlenmesinin bazen kalıcı hasarlara da yol açabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Kalkan, "Solunum yetmezliğine neden olabiliyor. Akciğer dokusundaki mukozada yaralanmaya bağlı bronşlarında yapışıklıklar oluşabiliyor. Hatta bunun için büyük ameliyatlar olmak gerekebiliyor. Astımı olmayan birinde bu maruziyetten sonra astım ortaya çıkabiliyor. Çamaşır suyu büyük kornea hastalıklarına ve görme kaybına bile sebep olabilirler" diye uyarıda bulundu.

ALINACAK ÖNLEMLER

İlk önce temiz hava almasını sağlamak. Ev halkını da ortamdan uzaklaştırmak. Gözleri bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkamak.

Yaygın kanının aksine yogurt yemek işe yaramıyor.