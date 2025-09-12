Bahar ve İlayda’nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis

İzmir'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İlayda Alkan (20) ile İstanbul'da eski eşi ve yanındaki 3 kişinin kurşunlayıp katlettiği Bahar Aksu'nun (34) katilleri, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

PARKTA BIÇAKLADI

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart'ta parkta oturdukları sırada tanımadıkları kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İlayda Alkan ölmüş, annesi Oya Taran yaralanmıştı. Tutuklanan saldırgan Y.Y. , İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında kendini korumak için karşılık verdiğini öne sürdü. Mahkeme başkanı, Y.Y'yi Alkan'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Taran'ı yaralama suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Şişli'de ise Bahar Aksu (34), 5 Mayıs'ta aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ile yanındaki Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar tarafından kaçırılmak istendi. Direnince de kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, 4 sanığa da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.