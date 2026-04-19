Baharda yağmur bereketi

Yurt genelinde devam eden yağışlar, toprağı bereketlendirdi, barajları doldurdu, bitkilere can suyu oldu. Türkiye'nin bir zamanlar en büyük beşinci gölü olan Akşehir Gölü, 8 yıl aranın ardından su tutmaya başladı. Son aylardaki yoğun yağmurlar nedeniyle çayların ve derelerin getirdiği sularla Akşehir Gölü yüzeyinde su tabakası oluştu. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Elazığ yağmura doydu. Adana'nın kuzeyindeki 1500 rakımlı Aladağ ilçesi, bereketli yağmurlarla sulanan orman, enfes manzarasıyla görenleri hayran bıraktı. Meteoroloji Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkâri, Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde, Mardin, Diyarbakır'ın batısı, Batman'ın güneyi, Siirt, Şırnak, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te çok kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak beklerken Erzurum, Erzincan, Ankara, Mersin ve Adana çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanakların ise kuvvetli olacağını bildirdi.