Baharı beklerken kar geldi

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı illeri, dün sabah karla uyandı. Kayseri, Rize, Ordu, Erzincan, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, baharı bekleyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Kar kalınlıkları Rize'nin Ayder Yaylası'nda, 60, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 40, Bitlis merkezde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.
Van, Muş ve Bitlis'te 470 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu-İnebolu yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Tokat-Sivas yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Bayburt-Erzurum yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve fırtına ulaşımı aksattı. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve demirler buzla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşeceğini, Marmara ve Ege dışında beş bölgede kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirerek Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarı yaptı.