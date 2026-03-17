Baharın habercisi olan leylekler, Ankara’ya ulaştı

Baharın habercisi olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan çıktıkları binlerce kilometrelik zorlu göç yolculuğunun ardından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı. Uzun ve yorucu yolculuğun ardından ilçede bulunan Leylek Oteli'ne yerleşen leylekler, baharın gelişini bir kez daha müjdeledi.



Kızılcahamam'da doğaya ve yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçede yaşayan bir iş insanı tarafından yaptırılan Leylek Oteli, bu yıl da göçten dönen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yüksek direkler üzerine kurulan ve leyleklerin güvenle konaklayabileceği şekilde hazırlanan yapı, her yıl çok sayıda leyleğin uğrak noktası haline geliyor.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, her yıl Afrika ve Orta Doğu'dan göç ederek Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geliyor ve yaz aylarını kendileri için hazırlanan Leylek Oteli'nde geçiriyor. İlçede doğal yaşamın bir parçası haline gelen bu görüntüler, hem vatandaşların hem de doğa severlerin ilgisini çekiyor.



Yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan leylekler şu günlerde çiftleşme döneminde bulunuyor. Her yıl neredeyse aynı dönemlerde Leylek Oteli'ne gelen leyleklerin nisan ayında yumurtlaması, mayıs ayında ise yavrularına kavuşması bekleniyor.

Kızılcahamam'da baharın gelişinin en güzel simgelerinden biri olarak görülen leylekler, gökyüzünde oluşturdukları görüntüler ve yuvalarında başlayan yeni yaşam döngüsüyle doğanın uyanışını bir kez daha gözler önüne seriyor.