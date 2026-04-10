Bahar’ın katili muhtar sevgilisi

Adana'da Tufanbeyli ilçesindeki Kürebeli Barajı'nda 5 Nisan'da fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulunan 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ün öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cinayeti aydınlatmak için kurulan özel ekibin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Aksüt'ün çalıştığı pavyonun sahibi Yeni Cami Mahallesi Muhtarı evli ve 2 engelli çocuk babası Mustafa Arıkan (44) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Bahar Aksüt ile Mustafa Arıkan arasında gönül ilişkisi bulunduğu ve genç kadının Arıkan'dan 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Arıkan'ın bebeği istemediği bu nedenle Aksüt'e kürtaj olması için baskı yaptığı, Aksüt'ün ise bebeği aldırmak istemediği ileri sürüldü.

CESEDİ BARAJA ATMIŞ

Gözaltına alınan katil muhtar cinayeti itiraf etti. 22 Şubat'ta muhtar Arıkan ile arkadaşı Vural Ö.'nün, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.'yi (25) alarak Tufanbeyli'ye geldiği öğrenildi. Katilin, Kürebeli Barajı'na götürdüğü genç kadını bebeği aldırma konusunda ikna edemeyince 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra da barajın buz tutan bir bölümünü balyozla kırarak cesedi suya attığı ortaya çıktı. Ayrıca ifadesinde olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra tekrar dönerek cesedin yüzeye çıkıp çıkmadığını kontrol ettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan cinayeti öğrenen Kader K.'yi de öldürmek isteyen katilin, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü. Cinayeti itiraf eden Mustafa Arıkan "kasten adam öldürmek" suçundan, Vural Ö. ve Kader K. ise "yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.