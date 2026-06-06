Antalya’da akılalmaz olay! Evine girmeye çalışırken yüksekten düştü: Boynu kırılan Mustafa hayatını kaybetti!

BOYNU KIRILARAK CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mustafa Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gök'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Mustafa Gök'ün gece saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte yemek yedikten sonra evine geldiği, evinin bahçesine giriş sırasında yaklaşık 1 metre yükseklikten başının üzerine düştüğü ve boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.