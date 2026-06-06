Antalya’da akılalmaz olay! Evine girmeye çalışırken yüksekten düştü: Boynu kırılan Mustafa hayatını kaybetti!

Kökez Mahallesi'nde sokağı ilaçlamak için bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri öğle saatlerinde, Mustafa Gök'ü evinin bahçesinde bulunan incir ağacının altında hareketsiz halde yatarken fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOYNU KIRILARAK CAN VERDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mustafa Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gök'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Mustafa Gök'ün gece saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte yemek yedikten sonra evine geldiği, evinin bahçesine giriş sırasında yaklaşık 1 metre yükseklikten başının üzerine düştüğü ve boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
EŞİNDEN BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ
İki çocuk babası olan Mustafa Gök'ün bir süre önce eşinden ayrıldığı, asıl mesleğinin erkek kuaförlüğü olduğu, son dönemde ise Belek'teki 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde çalıştığı belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlattı.