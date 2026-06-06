Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da akılalmaz olay! Evine girmeye çalışırken yüksekten düştü: Boynu kırılan Mustafa hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:51 Son Güncelleme: 6.06.2026 15:53

Antalya’da akılalmaz olay! Evine girmeye çalışırken yüksekten düştü: Boynu kırılan Mustafa hayatını kaybetti!

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Yaşanan akılalmaz durumda gece evinin bahçesine giriş sırasında yaklaşık 1 metre yükseklikten başının üzerine düşmesi sonucu boynu kırılan 41 yaşındaki Mustafa Gök hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar…

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Antalya’da akılalmaz olay! Evine girmeye çalışırken yüksekten düştü: Boynu kırılan Mustafa hayatını kaybetti!
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Kökez Mahallesi'nde sokağı ilaçlamak için bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri öğle saatlerinde, Mustafa Gök'ü evinin bahçesinde bulunan incir ağacının altında hareketsiz halde yatarken fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOYNU KIRILARAK CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mustafa Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gök'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Mustafa Gök'ün gece saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte yemek yedikten sonra evine geldiği, evinin bahçesine giriş sırasında yaklaşık 1 metre yükseklikten başının üzerine düştüğü ve boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EŞİNDEN BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

İki çocuk babası olan Mustafa Gök'ün bir süre önce eşinden ayrıldığı, asıl mesleğinin erkek kuaförlüğü olduğu, son dönemde ise Belek'teki 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde çalıştığı belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA

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Antalya’da akılalmaz olay! Evine girmeye çalışırken yüksekten düştü: Boynu kırılan Mustafa hayatını kaybetti!
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