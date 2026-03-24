Bahçelievler Anadolu Lisesi Robotik Takımı New York’ta 48 takım arasında şampiyonluğu kazandı

Bahçelievler Anadolu Lisesi Robotik Takımı, New York'ta şampiyonluk kazandı. Takım, 18-21 Mart tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenen FRC Hudson Valley Regional yarışmasında 48 takım arasından birinci olarak şampiyonluk elde etti. Dünyanın farklı ülkelerinden katılan güçlü rakiplerle mücadele eden Balta Robotics, sergilediği teknik yetkinlik, takım çalışması ve yenilikçi çözümleriyle jüri ve izleyicilerin takdirini topladı. Zorlu geçen etapların ardından zirveye ulaşan ekip, Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Elde edilen bu önemli başarı, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin başarısından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, Balta Robotics ekibinin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirtti.

