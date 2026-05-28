Bahçelievler Belediyesi geleneksel bayramlaşma programında vatandaşlarla buluştu

Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma etkinliğinde çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır, yetişkinlere de tulumba tatlısı ve çay ikram edildi.

Etkinlikte kürsüde konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, katılımcıların bayramını kutladı. Bahadır, daha sonra etkinliğe katılan çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, basın mensuplarına, çocuklara bayramın ve bayramlaşmanın önemini aktarmak için çalışacaklarını söyledi. Başkan Bahadır, "Herkesin, sizlerin, Bahçelievlerli komşularımızın, tüm vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Rabbim tekrardan daha güzel, daha sağlıklı, barışın olduğu, savaşların olmadığı, Müslümanların eziyet çekmediği bir Kurban Bayramı bize nasip etsin." diye konuştu.

Her Kurban Bayramı'nda kesim için organize olduklarını anlatan Bahadır, bayramın ikinci gününde komşularıyla bayramlaşma programına yaklaşık 1000 kişinin katıldığını ifade etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör