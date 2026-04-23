Bahçelievler’de 23 Nisan coşkusu

Özel oturuma Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuk meclisi üyeleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Oturumun açılış konuşmasını Çocuk Meclis Başkanı seçilen Tuana Koz yaptı. Emir Sultan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Koz, konuşmasında 23 Nisan'ın önemine değinerek çocukların sorumluluk almasının kıymetli olduğunu katardı. Koz, "Bizler sadece oyun oynayan değil; düşünen, üreten ve sorumluluk alan bireyleriz. O yüzden yurdumuzdaki ve dünyadaki barışı sağlamakta üzerimize büyük sorumluluk yüklenmiştir" dedi.

Ayrıca oturumda, Bahçelievler Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara yönelik sunum yapıldı. Programın soru-cevap bölümünde ise çocuklar çeşitli konularda Koz'a sorular yöneltti. Kentsel dönüşüm, sosyal hizmetler ve çocuklara yönelik projelerle ilgili değerlendirmeler yapılarak dünya barışının sağlanması için çalışma yapılması istendi. Program, çocuk meclisi üyelerinden bir öğrencinin 23 Nisan şiiri okumasıyla sona erdi.

23 NİSAN ÖZEL ÇOCUK KORTEJİ SOKAKLARI DOLAŞTI

Oturumun ardından 23 Nisan'a özel kortej düzenlendi. Hasan Doğan Parkı önünden hareket eden kortej otobüsünde yer alan çocuklar, ilçedeki sokakları dolaştı. Milli Egemenlik Parkı'nda sona eren kortej öncesinde vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. İlçe sakinleri de evlerinden ve sokaklardan korteji selamladı.

'YENİ NESLİMİZ ÇOK DONANIMLI YETİŞİYOR'

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu nedenle çok mutluyum. Ayrıca çocuk meclisimizin kurulmuş olması ve bugün burada toplanması da benim için ayrı bir mutluluk. Belediye başkanlığını temsili olarak kısa bir süreliğine çocuklarımıza devrettik, meclis üyelerimiz de burada. Bu tablo beni daha da umutlandırdı. Az önce de ifade ettiğim gibi, bizim kültürümüzde karamsarlık yoktur. Geleceğe her zaman umutla bakarız. Bugün de geleceğimizi daha iyi gördüm. Yeni neslimiz çok donanımlı yetişiyor. Elbette mevcut nesiller de çok kıymetli ancak çocuklarımızın bizleri her alanda geçmesini istiyoruz. Bilimde, sanatta, tıpta, sporda daha ileriye gitmelerini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın özgüvenli bireyler olarak yetiştiğini görüyoruz. Sporla ve sanatla ilgileniyorlar. Çocuk meclisi fikri de bu anlayışın bir parçası. Daha önce genç başkan danışmanlarımız vardı, sayıları yaklaşık 13 bine ulaştı. Ardından kadın başkan danışmanları oluştu. Şimdi de çocuk meclisimizi kurduk. Çocuk meclisinde yaklaşık 800 öğrenci yer alıyor. Buradaki amacımız sadece çocuklarla vakit geçirmek değil; aynı zamanda onların görüşlerini almak. Bir çocuğun belediyeden ne beklediğini öğrenmek istiyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alan bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların ve tüm vatandaşlarımızın görüşleriyle ilçemizi daha katılımcı bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum" dedi.

'ATATÜRK'ÜN BU BAYRAMI TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN ETMESİ ÇOK ANLAMLI'

Çocuk Meclis Başkanı Tuana Koz (13) ise "23 Nisan gerçekten çok özel bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk'ün bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmesi çok anlamlı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklar için son derece değerli ve kıymetli bir bayram. Ben de bu bayramın önemini böyle düşünüyorum. Yüzden Atatürk'ünde dediği gibi yurtta barış cihanda barış" diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör