Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Bahçelievler Metrobüs Durağına yol tarifiyle veya bazı toplu taşıma hatlarıyla insanlar ulaşmak istemektedir. Fakat birçok kişi nasıl gidileceğini bilmemektedir. Bu istasyonun yakınından otobüs, tren ve metro hattı geçmektedir. Bunlardan size uygun olanı kullanarak Bahçelievler Metrobüs Durağına ulaşmanız mümkündür. Buna göre Bahçelievler Metrobüs Durağından hangi hatlar geçmektedir? Ayrıntılı şekilde hazırladık. Bahçelievler Metrobüs Durağına nasıl gidilir? İşte merak edilenler…
Bahçelievler Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve Temmuz 2009'da hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi, Bahçelievler'in Merkez Mahallesi ile Bakırköy'ün Zuhuratbaba Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Ayrıca istasyonun adresi şöyledir:
Bahçelievler Metrobüs Durağı oldukça sık kullanılan hatlardan biridir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. En önemli nedenlerinden biri metroyla aktarma yapılmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre Bahçelievler Metrobüs Durağından geçen hatlar şöyledir:
Metro: M1A
İstasyondan M1ᴀ Bahçelievler Metro İstasyonu'na yaklaşık 100 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Bu nedenle bu istasyonda inip rahatlıkla metroya aktarma yapabilirsiniz. Ayrıca otobüslerle de aktarma yapmanız mümkündür.