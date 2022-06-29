Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Bahçelievler Metrobüs Durağına yol tarifiyle veya bazı toplu taşıma hatlarıyla insanlar ulaşmak istemektedir. Fakat birçok kişi nasıl gidileceğini bilmemektedir. Bu istasyonun yakınından otobüs, tren ve metro hattı geçmektedir. Bunlardan size uygun olanı kullanarak Bahçelievler Metrobüs Durağına ulaşmanız mümkündür. Buna göre Bahçelievler Metrobüs Durağından hangi hatlar geçmektedir? Ayrıntılı şekilde hazırladık. Bahçelievler Metrobüs Durağına nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede?

Bahçelievler Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve Temmuz 2009'da hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi, Bahçelievler'in Merkez Mahallesi ile Bakırköy'ün Zuhuratbaba Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Ayrıca istasyonun adresi şöyledir:

Bahçelievler Merkez, 34180 Bakırköy/İstanbul

Bahçelievler Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Bahçelievler Metrobüs Durağı oldukça sık kullanılan hatlardan biridir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. En önemli nedenlerinden biri metroyla aktarma yapılmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre Bahçelievler Metrobüs Durağından geçen hatlar şöyledir:

97A Eminönü

98E Bakırköy / İncirli Yönü

98H Başakşehir Metrokent / Bakırköy Yönü

E-57 Esenkent

71T Ataköy 9.-10.Kısım / Bakırköy Yönü

72T Yeşilköy

73B İstanbul Akvaryum

76 Bakırköy / İncirli Yönü

76B Cihangir Mahallesi

76C Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü

76V Bakırköy / İncirli Yönü

76Y İhlasmarmara Evleri

79B Kayaşehir

89YB Kanuni Sultan Süleyman

94A Zuhuratbaba / Yesılköy Yönü

94Y Yeşilpınar

98 Fenertepe Peronlar / Yenibosna Yönü

98A Bakırköy / İncirli Yönü

98AB Toki Atakent Spor Lisesi

98B Kuyumcukent Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M1A

Bahçelievler Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

İstasyondan M1ᴀ Bahçelievler Metro İstasyonu'na yaklaşık 100 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Bu nedenle bu istasyonda inip rahatlıkla metroya aktarma yapabilirsiniz. Ayrıca otobüslerle de aktarma yapmanız mümkündür.