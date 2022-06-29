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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:15 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:15

Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbulluların en çok tercih ettiği toplu taşıma hatlarından birisi metrobüstür. Birçok kişi gerek hızlı olmasından gerek merkezi yerlere gitmesinden dolayı bu toplu taşıma hattını tercih etmektedir. Bahçelievler Metrobüs Durağı da bu çok sık kullanılan metrobüs hatları arasında yer almaktadır. Bahçelievler Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Buraya gitmek isteyenler için yol tarifi hazırladık. Bahçelievler Metrobüs Durağından geçen hatlar nelerdir? Diyorsanız işte yanıtları…

Bahçelievler Metrobüs Durağına yol tarifiyle veya bazı toplu taşıma hatlarıyla insanlar ulaşmak istemektedir. Fakat birçok kişi nasıl gidileceğini bilmemektedir. Bu istasyonun yakınından otobüs, tren ve metro hattı geçmektedir. Bunlardan size uygun olanı kullanarak Bahçelievler Metrobüs Durağına ulaşmanız mümkündür. Buna göre Bahçelievler Metrobüs Durağından hangi hatlar geçmektedir? Ayrıntılı şekilde hazırladık. Bahçelievler Metrobüs Durağına nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede?

Bahçelievler Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve Temmuz 2009'da hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi, Bahçelievler'in Merkez Mahallesi ile Bakırköy'ün Zuhuratbaba Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Ayrıca istasyonun adresi şöyledir:

  • Bahçelievler Merkez, 34180 Bakırköy/İstanbul

Bahçelievler Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Bahçelievler Metrobüs Durağı oldukça sık kullanılan hatlardan biridir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. En önemli nedenlerinden biri metroyla aktarma yapılmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre Bahçelievler Metrobüs Durağından geçen hatlar şöyledir:

  • 97A Eminönü
  • 98E Bakırköy / İncirli Yönü
  • 98H Başakşehir Metrokent / Bakırköy Yönü
  • E-57 Esenkent
  • 71T Ataköy 9.-10.Kısım / Bakırköy Yönü
  • 72T Yeşilköy
  • 73B İstanbul Akvaryum
  • 76 Bakırköy / İncirli Yönü
  • 76B Cihangir Mahallesi
  • 76C Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü
  • 76V Bakırköy / İncirli Yönü
  • 76Y İhlasmarmara Evleri
  • 79B Kayaşehir
  • 89YB Kanuni Sultan Süleyman
  • 94A Zuhuratbaba / Yesılköy Yönü
  • 94Y Yeşilpınar
  • 98 Fenertepe Peronlar / Yenibosna Yönü
  • 98A Bakırköy / İncirli Yönü
  • 98AB Toki Atakent Spor Lisesi
  • 98B Kuyumcukent Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M1A

Bahçelievler Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

İstasyondan M1ᴀ Bahçelievler Metro İstasyonu'na yaklaşık 100 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Bu nedenle bu istasyonda inip rahatlıkla metroya aktarma yapabilirsiniz. Ayrıca otobüslerle de aktarma yapmanız mümkündür.

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Bahçelievler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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