Bahçelievler Yeşilay’dan öğrencilere anlamlı destek!

Yeşilay'ın yayın organları olan Mavi Kırlangıç ve Yavru Kırlangıç dergilerinden 2 binden fazlası, iş insanlarının desteğiyle temin edilerek Bahçelievler TOKİ Halit Öge İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Kampanyanın ilk etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşan Yeşilay gönüllüleri, miniklere sağlıklı yaşamın önemini hatırlattı. Dağıtılan dergiler sayesinde öğrencilerin hem bağımlılıklardan korunma hem de değerler eğitimi ve kişisel gelişim konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Çocukların yalnızca kendilerini değil, çevrelerini de daha bilinçli tanımaları ve geleceğe güçlü adımlarla hazırlanmaları amaçlanıyor.

Etkinlik, çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. 21 ve 22. Dönem Milletvekili, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Erdem, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Muzaffer Demir ve İHH Bahçelievler Başkan Yardımcısı Hüseyin Göroğlu programa katılarak projeye destek verdi. Katılımcılar, çalışmanın çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Erdal Akgül, çalışmaya destek veren tüm gönüllülere teşekkür ederek şunları söyledi:"Bu anlamlı çalışmaya katılan ve destek veren tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Her bir katkı, çocuklarımızın geleceğine umut, bizlerin yüreğine güç veriyor. Sizler iyiliğin, fedakârlığın ve dayanışmanın en güzel örneklerisiniz. Attığımız bu küçük adımlar sayesinde çocuklarımızın sağlıklı yaşam farkındalığı artacak, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri desteklenecek. Hep birlikte daha nice güzel çalışmalara…"

Yeşilay'ın çocuklara yönelik bu girişimi, yalnızca bireysel gelişimi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı da artırmayı amaçlıyor. Proje sayesinde minikler, hem sağlıklı yaşamı öğreniyor hem de topluma katkı sunma bilincini küçük yaşta kazanıyor.