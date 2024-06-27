Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! Çevresindeki 4 bina boşaltıldı

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 7 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

ÇEVRE BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

"80 YAPIMI 4 KATLI BİNAYA 94'TE 3 KAT DAHA EKLENMİŞ"

Çöken bina çevresinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "1980 yapımı 4 katlı bir binaya 1994'te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an durunlar 4,5,6 ve 7. katlar. Arama ve dinlemelerde bir yaralı bir ölü olmadığı görüldü. Boşaltılmış, yıkılacak bir bina değil. Normal yaşanılan bir bina. Toplam 10 dairenin olduğu bir binadır. 1999 yılında yapılan her bina güvensiz ve çürüktür. Bu binalarda bir daire başvuruda bulunduğunda o binadan karot örneği alınır ve yarısı bizden ile hem mal sahibi ve mütahit kazanır. 4 binadan karot alındı 2 binada enkaz hasarı var 2 binada tedbiren boşaltıldı. " dedi.

İLÇEDE 265 BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KAROT ALINDI YIKIM YAPILACAK

Bahadır, "İlçede yorgun binalar var. 265 binadan yıkım süreci başlatıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında karotları alındı yıkımları yapılacak. 30 ile 90 gün süre verildi. 1980 yılında yapılan binalar güvensiz ve çürük. Yarısı bizden kampanyası ile anlaşmalar yapılıyor. Önce kentsel dönüşüm sonrasında sitesel dönüşüm yapılmaktadır. Yıkılan bina ile ilgili ne bildirim nede de şikayet gelmedi. Can kaybı ve yaralı olmaması sevindiricidir" şeklinde konuştu.

"KAPIYI KIRIP ÇOCUKLARI ÇIKARTTIM"

Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

"DEPREM SANDIK"

Felemez Demir, "Önce deprem gibi ses geldi Daireye mal sahibi çıktıktan sonra bir ay önce taşınmıştık. Herkese sorduk sağlam dediler. Önce tavandan toz çıktı. Sonra mutfağın tavanı çöktü. Sonra çoluk çocuk kendimizi dışarı attık ve sonrada bina yıkıldı" dedi.

KOMŞULARIN KAPILARINI ÇALIP DIŞARI ÇIKMALARINI SAĞLADI

Sokaktan geçen Mehmet isimli şahıs ise binadan sesler geldiğini duyunca hemen apartmana girerek kapıları çalıp binanın yıkılmak üzere olduğunu söyleyerek insanları binanın dışına çıkardı can kaybı olmasını önledi.