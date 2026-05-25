Bahçelievler’de cami imamı yumruklu saldırıya uğradı

"DUDAĞIM PATLADI, BURNUM KIRILDI"

İmam Selami Beyaztaş, "Camiyi süpürüyordum, yanıma geldi 'Süpürgeyi kapat' dedi. Bende '5 dakika sabret işim bitmek üzere' dedim. Hiçbir şey demedi fişi çekti. Bende gittim tekrar fişi taktım. Mihrabın sağ tarafına geçtim. O sırada bana güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu. Dudağım patladı, burnum kırıldı. Kamera görüntülerinde mevcut" dedi.

