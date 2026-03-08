Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler'de çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi
Giriş Tarihi: 8.03.2026 23:41

Bahçelievler'de çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi

Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaatın temel kazısı sırasında çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.

AA
Bahçelievler’de çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi
Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta gerçekleştirilen bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki 5 katlı binanın temelinde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina ekipler tarafından tahliye edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Belediye ekipleri, temelde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı, 10 dairede ise oturulmaya devam edildiği, olayın ardından binanın mühürlendiği öğrenildi.

Bahçelievler'de çökme riski oluşan 5 katlı bina tahliye edildi
