Bahçelievler’de dehşete düşüren anlar! Camide bayram temizliği yapan imama çirkin saldırı

Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:26

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. Camide bayram temizliği yapan imam Selami Beyaztaş 38 yaşındaki şüpheli tarafından feci şekilde darbedilirken şüpheli tutuklandı. Korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'ndeki olayla ilgili çalışma yürüttü. Olay yerine giden polis ekiplerince yapılan kontrolde, cami imamı Selami Beyaztaş'ın (51), camide temizlik yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiği anlaşıldı.



ŞÜPHELİNİN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ İDDİASI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.C.Y'yi (38) gözaltına aldı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'KEMİK KIRIĞI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALAMA'

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



NE OLMUŞTU?

Siyavuşpaşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, yaralanan Beyaztaş sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.



KORKUNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Beyaztaş, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Buse Sever - Editör
