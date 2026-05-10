Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler’de korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini 10 bıçak darbesiyle yaraladı: Cani koca olay yerinden kaçtı!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 16:59

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başlayan Uygur Y., talihsiz kadını 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay yerinden kaçan cani eş polis merkezine giderek teslim oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

TALİHSİZ KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI

İddiaya göre, Uygar Y. (48) ile eşi Filiz K.Y. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Uygar Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAN DONDURAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli Uygar Y.'nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAHÇELİEVLER

