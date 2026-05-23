Bahçelievler’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmesi amacıyla bayram süresince 7/24 esasına göre sahada görev yapacak. Türkiye'nin çeşitli bölgesinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklardan Tokat ilinden getirilen 1 ton 250 kilogramlık Tosun pazarın gözdesi oldu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Çobançeşme'de hizmete sunulan Kurban Satış Alanı'nda bu yıl 117 çadır kuruldu. Alanda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık vatandaşların hizmetine sunuldu. Bayrama günler kala kurban satışlarında hareketlilik artarken, vatandaşlar belediye tarafından sağlanan düzenli ve güvenli ortamda kurbanlıklarını rahatlıkla satın alabiliyor.

VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE EHİL KASAPLAR KURBANLARI KESECEK

Satışı yapılan kurbanlıkların kesimleri ise belediye tarafından hazırlanan modern ve hijyenik kesim alanlarında, veteriner hekimlerin kontrolünde ve ehil kasaplar tarafından gerçekleştirilecek. Böylece hem hayvan sağlığı hem de vatandaşların hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmesi güvence altına alınacak.

KURBAN SATIŞ ALANLARINDA VATANDAŞLAR İÇİN HİZMET ALANLARI HAZIRLANDI

Kurban Satış Alanı'nda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik mescit, duş, tuvalet, kafeterya ve otopark gibi alanlar da hizmete sunuldu. Belediye ekipleri, alanda temizlikten güvenliğe, veteriner kontrollerinden yönlendirme hizmetlerine kadar tüm süreci titizlikle yürütüyor.

BAYRAM BOYUNCA DENETİM TEMİZLİK VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÖN PLANDA OLACAK

Bayram süresince kurban satış ve kesim noktalarında Bahçelievler Belediyesi'nin zabıta, temizlik, ruhsat, fen işleri ve ilgili tüm saha ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacak. İlçe genelinde temizlik, denetim, çevre sağlığı ve düzenin korunmasına yönelik çalışmalar da bayram boyunca aralıksız sürdürülecek.

BAHADIR, "BİZ BAYRAM YAPMAKLA DEĞİL KOMŞULARIMIZA BAYRAM YAPTIRMAKLA GÖREVLİYİZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediye olarak vatandaşlara huzurlu bir bayram yaşatmak için tüm imkânları seferber ettiklerini belirtti. Başkan Bahadır, "Biz bayram yapmakla değil, komşularımıza bayram yaptırmakla görevliyiz. Bahçelievler Belediyesi olarak yaklaşık 700 bin komşumuzun huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Çobançeşme Kurban Satış Alanı'nda temizlikten güvenliğe, veteriner kontrollerinden kesim alanlarına kadar tüm tedbirlerimizi aldık. Amacımız, komşularımızın sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmesi ve ibadetlerini huzurla yerine getirebilmesidir" dedi.

TOKAT'IN TOSUN PAŞASI PAZARIN GÖZDESİ OLDU

Kurban bayramına sayılı günler kala Pazara getirilen kurbanlıklar vatandaşlar tarafından özenle incelendi. Tokat'tan getirilen ve 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki Tosun Paşa pazarın gözdesi oldu. Tosun Paşa'nın sahibi Murat Kuru, Büyükbaş hayvanların kilogram fiyatının 450 ile 480 arasında olduğunu ve Tosun Paşa'nında yaklaşık 550 ile 600 bin lira arasında satışa sunulduğunu kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör