Bahçelievler’de kuyumcu soygunu: Dükkana buradan girmişler!

Kasayı da kırarak içindeki altın ve paraları alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkâna gelen iş yeri sahibi içeride bulunan tozları görerek kasaya yöneldi. Kasanın kırıldığını fark eden dükkân sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler soygun ile ilgili çalışma başlattı...