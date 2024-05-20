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Giriş Tarihi: 20.5.2024 12:54

Bahçelievler'de kuyumcu soygunu: Dükkana buradan girmişler!

İstanbul Bahçelievler'de 3 katlı binanın giriş katında bulunan kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi. Dükkânın bulunduğu binanın havalandırma kısmından bodrum katına giren hırsızlar, tavan kısmını kırdıktan sonra ulaştıkları kasayı kırarak altın ve paraları çalarak kaçtı. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

DHA
Bahçelievler’de kuyumcu soygunu: Dükkana buradan girmişler!

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi.

Binanın arka tarafında bulunan havalandırma kısmından bodrum katına giren hırsızlar, daha sonra kuyumcunun kasasının bulunduğu kısma gelerek kırıcı aletler ile tavanı deldi ve kasaya ulaştı.

Kasayı da kırarak içindeki altın ve paraları alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkâna gelen iş yeri sahibi içeride bulunan tozları görerek kasaya yöneldi. Kasanın kırıldığını fark eden dükkân sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler soygun ile ilgili çalışma başlattı...

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Bahçelievler'de kuyumcu soygunu: Dükkana buradan girmişler!
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