Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler'de motosikletli zabıta 3 aylık yaralı bebeği sıkışık trafikte hastaneye yetiştirdi
Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:51

Bahçelievler'de motosikletli zabıta 3 aylık yaralı bebeği sıkışık trafikte hastaneye yetiştirdi

İstanbul Bahçelievler'de motosikletli zabıta memuru yaralı bebeği hastaneye yetiştirdi. Trafiğin kilitlenmesi üzerine motosikletli zabıta memuru 3 aylık bebeği motosiklet ile hastaneye yetiştirdi.

Mustafa KAYA
Bahçelievler’de motosikletli zabıta 3 aylık yaralı bebeği sıkışık trafikte hastaneye yetiştirdi
Bahçelievler motosikletli zabıta ekipleri tarafından yürekleri ısıtan bir hareket gerçekleştirildi. İstanbul Bahçelievler'de, yere düşen 3 aylık bebeklerini hastaneye götürürken trafikte kalan ailenin yardımına motosikletli zabıta memuru yetişti. Bahçelievler'de 3 aylık bebekleri yere düşen bir aile, hastaneye gitmek için araçlarıyla yola çıktı.

Trafik nedeniyle ilerleyemeyen aile, yolda gördükleri Bahçelievler Belediyesine bağlı motosikletli zabıta memurundan yolu açması için yardım istedi. Ailenin yardım talebi üzerine zabıta memuru bir süre yolu açarak ailenin trafikte ilerlemesini sağladı. Trafik nedeniyle aile yolda ilerleyemeyince bu sefer zabıta memuru, çalışma arkadaşının yanında durarak motorunu bırakıp arkasına binmesini istedi.

Motorize zabıta ekibi, aileden bebeği alarak hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. Zabıta memurunun bu insani hareketi trafikte kalan aile için yolu açması ve bebeği alarak hastaneye yetiştirmesi, motosiklete takılı kamerayla kaydedildi.

Bahçelievler'de motosikletli zabıta 3 aylık yaralı bebeği sıkışık trafikte hastaneye yetiştirdi
